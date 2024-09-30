いよいよ10月にシーズン開幕を迎える、プロバスケットボールB2の熊本ヴォルターズ。今シーズンは、新加入の2人の司令塔に注目です。 【写真を見る】熊本ヴォルターズ 新加入の「若き司令塔」2人に注目！B1昇格ラストチャンスへ 本村亮輔キャプテン「自力昇格は今季がB1ラストチャンス。本当に今年負けてしまったら悔やんでも悔やみきれない。今までと同じ事をやっていたら昇格はできない」 Bリ