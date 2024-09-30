女子ゴルフ、熊本国府高校出身の竹田麗央（たけだ りお）が日本女子オープンで初優勝、今シーズン7勝目を挙げました。 首位タイで迎えた最終日（9月29日）。竹田はアプローチが冴えました。 8番パー4の第2打、ピンそばにつけるスーパーショットでバーディーを奪います。 さらに13番パー5の第3打、難しい場所でのショットでしたが、ここも完璧なアプローチ。バ