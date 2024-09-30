SVリーグは30日、大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）開幕期に、漫画『ハイキュー!!』とのコラボキービジュアルの制作が決定したことを発表した。 10月に開幕を迎えるSVリーグ。世界最高峰のリーグを目指し開幕する新たなリーグを盛り上げるべく、開幕期のキービジュアルでのコラボを発表。大人気バレーボール漫画『ハイキュー!!』の著者である古舘春一氏によ