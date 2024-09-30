ヤングケアラーや悩みを抱える若者を支援する施設が10月1日、熊本市開設するのを前に、報道向けの内覧会が行われました。 【写真を見る】「相談して」 ヤングケアラーや引きこもりなどの若者を支援 平日午前9時～午後6時まで熊本市 10月1日、熊本市中央区にオープンする「熊本市若者（わかもの）・ヤングケアラー支援（しえん）センター」は、家族の介護や支援などで自分の時間を持てない