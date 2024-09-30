日本ハムの達孝太投手が３０日、１軍に合流。西武戦（ベルーナドーム）で試合前練習に参加した。１０月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で先発する見込み。新庄監督が見守る中でブルペンに入った達は「（新庄監督は）相手打者を気にせずに今までやってきたことをすればって話だったので。そのまま、いつも通りやりたいなと思います」と語った。プロ１年目だった２２年９月以来の１軍マウンドとなるが「１年目に上がったときは、取