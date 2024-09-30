元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が３０日に自身のＳＮＳを更新。出演番組のオフショットを披露した。フジテレビ系「イタズラジャーニー」（土曜・後６時３０分）に出演していた渋谷。２８日に最終回の放送を迎えると、インスタグラムで「今やＭＣを飾るあの、かまいたちさんとチョコプラさんがこれでもかと身体を張らされるロケ番組はイタジャニだけでした！私は旅のガイド役（番組の犬）として、全てを捧げてきました大好