パリパラリンピック車いすラグビーで史上初の金メダルを獲得した、福岡ゆかりの選手たちが県庁を訪問しました。 30日午後、服部知事を訪問したのは、パリパラリンピック車いすラグビー日本代表、大牟田市生まれの乗松聖矢選手（34）と、朝倉市出身の草場龍治選手（23）です。パリパラリンピックの決勝ではアメリカを下し、車いすラグビー日本代表として初めての金メダルを獲得しました。 ■乗松聖矢選手「