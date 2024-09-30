２ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき(西村博之)氏が30日、自身のＸ(旧ツイッター)を更新。自民党の小野田紀美参院議員が総裁選で敗れた高市早苗衆院議員の“過激”な支持者たちに対して「攻撃的なリプとかしないで」とＸで呼び掛けたことを受け、自身の見解をつづった。 【写真】自民党総裁選の決選投票で敗れた高市早苗氏 ひろゆき氏は、小野田氏の27日付投稿について報じたネットニュースを引用。「高市氏は