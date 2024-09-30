旧ジャニーズ事務所の性加害問題で、「SMILE-UP.」は、元裁判官らによる被害者救済委員会から、1年にわたる補償の現状について報告書を受けとったと明らかにしました。被害者救済委員会は、去年9月に補償窓口を開設してからおよそ1年にわたる補償の現状について、SMILE-UP.に報告書を提出しました。報告書によりますと、これまでにおよそ1000人から被害の申告がありましたが、このうちおよそ8割は、窓口開設から1か月ほどの間に申