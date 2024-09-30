週明け３０日の東京株式市場は全面安の展開となり、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値比２０００円超下落した。終値は１９１０円０１銭安の３万７９１９円５５銭で、下落幅は過去５番目の大きさとなった。２７日の自民党総裁選で、日本銀行の利上げに否定的な意見を明らかにしていた高市経済安全保障相が１回目の投票で首位になったことを受け、円相場は１ドル＝１４６円台半ばまで円安が進行。日経平均は同日午後３