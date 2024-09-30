自民党・石破茂新総裁が、総選挙については、10月27日に解散総選挙を行いたいと明言しました。早期解散を決断した背景には、石破総裁を説得した、ある人物がいました。【写真を見る】石破総裁「10月27日に解散総選挙」表明「国会の論戦でボロが…」早期解散の裏事情【Nスタ解説】10月27日に総選挙石破氏を説得したのは誰?山内あゆキャスター:30日に決まった自民党役員人事。党4役は、▼幹事長に森山裕氏、▼総務会長に鈴木俊一