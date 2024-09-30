紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【ポーチの中身】コーラル系メイクがお気に入り』の動画を投稿。マネージャーの万太郎さんと紗栄子さんのメイクポーチを交換し、メイクをする企画を公開！その中で紗栄子さんの愛用品も紹介されました。【関連記事】紗栄子「もう離れられなくて」上半期ベスコス入りしたリップ＆チーク■メイク下地動画内に登場したのはこちら！FTC/FTCナチュラル UVクリームX 税込5,720円(公式サイトより