「ラムのコールマンカリー」中村屋は、本店リニューアル10周年を記念し、10月1日〜11月20日まで「ラムのコールマンカリー」を本店（マンナ、グランナ）で発売する。マンナ「インド・ベンガル地方2色カリー」中村屋に本場インドのカリー「純印度式カリー」を伝えたラス・ビハリ・ボースの故郷である東インド・ベンガル地方の「食文化」、「味」を中村屋の技術で日本人の口に合わせて作り上げた。グランナ「インド・ベンガル地方コー