「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を展開・運営するタビオは、韓国で人気のイラストシリーズ「SOSO FAMILY」と「靴下屋」のコラボソックス3タイプを企画。10月4日から、全国の「靴下屋」「靴下屋UPDATE」の対象店舗96店舗と、公式オンラインストアで発売する。SOSO FAMILYはSOSO CAT、SOSO DOG、SOSO HUMANが1つのメンバーとして、特別ではないけれど、彼らだけの平凡な日常を送っている。生きていると嬉しいこと