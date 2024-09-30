新潟市の魅力を全国に発信するにいがた観光親善大使。新たに着任する3人などが9月30日、テレビ新潟を訪れ意気込みを語りました。テレビ新潟を訪れたのは9月30日で1年間の任務を終える第14代と10月1日に着任する第15代のにいがた観光親善大使です。第15代には32人の応募から鈴木里歩さん、田中美優さん、丸田有翔帆さんの3人が選ばれました。白鳥の白を基調に新潟の潟と自然の調和をテーマにした制服に身を包み、1年間の意気