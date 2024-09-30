任期満了に伴う長岡市長選挙が9月29日に告示され、現職と新人の2人が立候補しました。市政の継続か刷新か。地域経済の活性化などを争点に論戦が交わされています。立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、3期目を目指す現職の磯田達伸候補(73)と新人でコンサルティング会社代表の高橋宏幸候補(55)です。〈磯田達伸候補〉「まだまだ子育て支援が不十分と言わざるをえません。真の子育て日本一のまちにしていきたい」磯田候