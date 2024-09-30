伊藤園とタリーズコーヒージャパンは、タンザニア北部のタリメ地区（「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK キリマンジャロ」（伊藤園）に使用されるタンザニア・タリメ地区産のコーヒー豆は、コーヒー原料豆のうち15％使用）の生産者と協同して作り上げたキリマンジャロコーヒー豆を使用した新商品として、「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK キリマンジャロ」（伊藤園・コーヒー飲料）（キリマンジャロ豆51％使用）を10月7日に、「キ