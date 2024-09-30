中国代表のエース、ウー・レイが怪我を負った。中国メディア『直播吧』によれば、所属する上海海港が９月30日、古傷だった膝に再発の症状が見られると発表した。中国代表のエースは９月28日の中国スーパーリーグ第27節、青島西海岸戦で相手選手と接触して肋骨を強打。試合続行不能となっていた。中国代表は、北中米ワールドカップのアジア最終予選で、10月10日にオーストラリア、15日にインドネシアと対戦。同メディ