人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年10月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）家事を楽しもう。運気好転のチャンスをつかめそう。 11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）困ったときは人に助けを求めよう。意地を張らなくて大丈夫。 10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）社会の厳しい現実にやる