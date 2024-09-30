ソフトバンクは、石川県輪島市の一部エリアで被災地などでも迅速に携帯電話サービスを復旧できる「有線給電ドローン無線中継システム」の運用を30日に行った。 無線中継装置を搭載するドローンで、通信サービスを提供する。携帯電話ネットワークとは衛星通信を介するため、被災地でも迅速なエリア化が可能で半径数kmをエリア化できるという。電源は地上設備から有線で供給され、長時間のサ