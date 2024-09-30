元乃木坂46で現在は俳優やモデルとして活動する堀未央奈さんは9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。15歳のときの写真と当時書いた手紙を公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：堀未央奈、15歳時の写真＆手紙を公開】「来年、あなた乃木坂のメンバーになってるよ！」堀さんは「中学生の私から手紙が届いた！」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、15歳のときと思われる写真です。美少女という言葉がふさわしい抜群のルック