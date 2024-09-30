歌舞伎俳優の片岡愛之助が29日に自身のアメブロを更新。妻で女優の藤原紀香との2ショットを公開した。【映像】藤原紀香「役者の妻として」片岡愛之助と結婚して7年 感謝の思いこの日、片岡は「8年前の9/28が披露宴でした」と明かし「早いものですね」とウェディングケーキを前にした披露宴での藤原との2ショットを公開。「確か次の日から10月新橋演舞場公演の『GOEMON』の稽古でした」と当時を振り返った。続けて「8年間健康