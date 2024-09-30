タレントでミュージシャンの桑野信義が29日と30日に自身のアメブロを更新。両目に白内障を発症し手術を受けたことを明かした。【映像】桑野信義、抗がん剤治療を中止「必ず笑って話せる時が来るから」29日のブログで、桑野は両目に白内障を発症したことを明かし「26日に先ず右目から手術をして見えるようになった」と手術を受けたことを報告。「左目の手術は日にちを空けてやるのでボヤけてよく見えない」「文字も打ちづらい」