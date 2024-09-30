「韓国広報専門家」を自称する韓国の男性教授が、万里の長城に関する中国の“歴史認識”に怒りを表している。【注目】韓国教授、京都国際校歌の日本語訳に苦言誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は9月30日、SNSなどを通じて「最近では石焼きビビンバが中国の地域無形文化遺産に指定されたことが後になって知られ、議論を呼んでいるなか、万里の長城の歪曲も深刻であることが明らかになった」と伝えた。「世界各地に居住