総理就任を前に異例の解散宣言。なぜ、ここまで解散を急ぐのか？その背景には無視できない存在がいるようなんです。【画像】金融市場で「石破ショック」逆転勝利後の円相場、週明けの日経平均株価は■就任前の“異例の解散表明”なぜ自民党 石破茂新総裁（67）「10月1日、国会の首班指名で内閣総理大臣に選出されれば、直ちに組閣を行い、政権を発足させたいと考えております。新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重