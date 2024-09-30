熊本県内の路線バス事業者は、全国交通系ICによる決済の廃止時期を当初の計画より早める方針を示しました。 【写真を見る】熊本のバス「全国交通系IC」決済は11月15日まで準備中の決済は「現金orくまもんIC」に 運賃の決済方法を巡って県内の路線バス5社は、機器の更新費用が高額であることを理由に、当初、今年12月中旬で全国交通系ICによる支払いを廃止する方針を示していました。 廃止に疑問の声もある中、きょう（9月30日