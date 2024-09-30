サッカー元日本代表でJFL・アトレチコ鈴鹿クラブ所属のFW三浦知良選手（57）が9月30日、三重県鈴鹿市の市立庄内小学校を訪れ、子どもたちにサッカーボールを寄贈した。子どもにサッカーボールを手渡すアトレチコ鈴鹿クラブの三浦知良選手=2024年9月30日、三重県鈴鹿市の庄内小学校、辻健治撮影三浦選手がCM出演する明治安田生命保険は、社会貢献活動の一環として、三浦選手の背番号11にかけて全国の子どもたちへサッカーボール