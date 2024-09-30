9月に大活躍を見せた大谷…最後に週間MVP、月間MVPなるかドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）の試合を終えてシーズンの全日程を終えた。タイトル争いが熾烈となった9月は絶好調で、23日（同24日）には週間MVPも受賞。最後の1週間も打率.520をマークしており、2週連続での週間MVP、そして月間MVPにも期待がかかる。大谷は16日（同17日）からの1週間で打率.500、6本塁打17打点、7盗塁、OPS1.668をマークし、今季3度