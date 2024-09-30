超高額馬のダノンエアズロック(牡3、美浦・堀宣行厩舎)が、毎日王冠(3歳上・GII・芝1800m)で重賞初制覇を狙う。 ダノンエアズロックは父モーリス、母モシーン、母父Fastnet Rockの血統。母は豪州でG1を4勝した名牝。半姉のプリモシーンは18年のフェアリーS、関屋記念、20年の東京新聞杯と重賞を3勝している。22年のセレクトセール1歳では4億5000万円(税抜)の高値で取引された。 ここまで5戦