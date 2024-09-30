「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）の開幕を控えた３０日、女優の上野樹里がフォトコールに登壇した。ネイビーを基調としたスパンコールの付いた大きめジャケットにショートパンツ姿で登場。上野は「スパンコールはドレッシーなアイテムですけど、私みたいなウルフカットの時でも着こなせるのがステキ」とファッシ