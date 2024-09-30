欧州は3.3 DマイルドHVか2.5 GプラグインHV世界的な電動化の流れにあって、我が道を行く日本のマツダ。ディーゼルエンジンを積んだ7シーターSUV、CX-80が欧州へやってくる。【画像】日常的な充足感選ぶなら3.3D？新型 マツダCX-80欧州で競合する7シーターSUVたち全134枚マツダは、昔から少し変わったクルマを提供してきた。1960年代には、パスファインダーXV-1という、ランドローバー・シリーズ1を真似たオフローダーを作