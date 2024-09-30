客による暴言など、いわゆる「カスタマーハラスメント」に対する企業の取り組みが広がる中、ファミリーマートは10月1日から店内でポスターの掲示を始めます。ファミリーマートが10月1日から順次、全国の店舗に掲示するポスターには、「その行為、カスタマーハラスメントです」と日本語と英語で書かれています。暴力や大声での威嚇、不当な要求や謝罪動画の拡散などがカスタマーハラスメントの例としてイラスト入りで示され、“悪質