アニメ『彼女、お借りします』水原千鶴役、『この素晴らしい世界に祝福を！』アクア役、『七つの大罪』エリザベス役などで知られる声優・雨宮天が、アーティストデビュー10周年を記念した展示イベント『天10展』を10月4日〜14日に東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAにて開催することを発表した。あわせて展示内容やグッズ情報が解禁された。【写真】美味しそう！雨宮天が考案のクレープ＆ドリンク販売グッズ一覧会場で