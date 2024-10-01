【上海時事】週明け３０日の中国株式市場では、代表的な上海総合指数が前週末終値比８．１％高と、９営業日続伸して取引を終えた。中国政府などが低迷する不動産市場の対策に本腰を入れたことが先週明らかになり、１０月１日からの国慶節連休を控え、投資家心理が強気に傾いている。