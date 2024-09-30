SNSで話題となった「10円パン」を象ったコンパクトミラーがカプセルアイテムで登場する。お腹がすきすぎても、間違って食べないように注意です。＞＞＞『10円パン コンパクトミラー』ラインナップを見る（写真3点）10円パンは、パンケーキ記事にチーズをいれて10円硬貨を象って焼き上げたもの。韓国の観光地の屋台で10ウォン硬貨を模して販売されたものが発祥とされる。10円パンといいつつ、日本では一般的に500円ほどで販売されて