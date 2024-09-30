集英社の少女まんが雑誌、『りぼん』が2025年に70周年を迎えることを記念して、本雑誌の代表作品『アニマル横町』のアミューズメント専用景品を2025年1月より ”セガプライズ” で展開される。『アニマル横丁』は、2000年から連載を開始し現在も連載中の大人気漫画で、2005年にはアニメ化もされたことから今の20〜30代女性を中心に幅広い人気を誇る作品。幼稚園児・松崎亜美は自分の部屋に異世界「アニマル横町」の扉があることに