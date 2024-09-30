アニメ『鬼滅の刃』に登場する、鬼殺隊最高位の剣士たちである ”柱” の魅力に迫る展覧会が、京橋に新たにオープンするミュージアム＜CREATIVE MUSEUM TOKYO＞にて開催決定。会期は今年11月2日（土）から来年3月2日（日）までの予定だ。『鬼滅の刃』の原作は、＜週刊少年ジャンプ＞にて連載していた大人気バトル漫画。人を喰う鬼が存在する大正時代の日本を舞台に、鬼と化した妹の禰豆子を人間へと戻すために戦う主人公・竈門炭治