世界遺産検定1級を取得している俳優の鈴木亮平さんが30日、自身のインスタグラムを更新。今回の「世界遺産」の旅の終わりを告げると共に、過去に描いた「自作の絵」を公開しました。【写真を見る】【鈴木亮平】かつて自身が描いた世界遺産の「絵」を公開今回の旅はこれでおしまい（以下、絵は鈴木亮平『行った気になる世界遺産』ワニブックス刊 より） 鈴木さんはインスタグラムで「今回の旅はこれでおしまい。その昔、絵