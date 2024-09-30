「自民派閥の不記載の件を、特捜部は本気でやろうとしている。 影響が大きいため、扱いについて検察と法務省幹部が協議している」自民党の派閥を巡って特捜部が動いている。私たちが、そうした情報を掴んだのは 2023年秋のことだった。この記事の写真を見る疑惑の鍵を握るのは安倍派の会計責任者・松本淳一郎被告（77）。すぐに接触を始めたが、そこから約1年間、当の本人は核心について口を閉ざし続けた。30 日、松本被告に東京地