韓国の国会はNewJeansのHANNIさんを参考人として選任しました。HANNIさんは今月、別のグループのマネージャーがHANNIさんを「無視しろ」と言っていたなどと職場内でのハラスメントを明かしていました。韓国の国会は職場環境を巡る調査を行うなかで、HANNIさんに来月、ヒアリングを求める方針を決定しました。ただ、「正当な理由」があれば出席の必要はないということです。