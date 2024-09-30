楽天グループは9月30日、傘下の楽天カードと、みずほフィナンシャルグループ（FG）が資本業務提携の検討を始めることで合意したと発表した。みずほから出資を受け、金融事業の拡大につなげる狙いだ。来年1月をめどに検討を進めてきたグループ内の金融子会社の再編は取りやめる。年内にも提携の効力発生をめざし、出資比率や出資額、出資方法などの検討を進める。提携後も、楽天グループは連結子会社として楽天カードの経営権を