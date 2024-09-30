私は30代のルミ。夫と子ども2人との4人暮らしです。私には2つ下の妹（30代、ユリカ）と5つ下の弟（30代、ヨウタ）がいます。弟の妻（義妹ナギサ、30代）は第1子を妊娠中で、数か月後に出産する予定です。つい先日、弟がうちの両親に無痛分娩費用として20万円の援助を求めていると聞きました。母は悩んでいる様子ですが、気性の激しい妹が弟に直接「ありえない」と抗議し言い合いに発展したため、家族で話し合うことになりました。