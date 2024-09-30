２０２５年３・４月､シアタークリエにてミュージカル『ボニー＆クライド』の上演が決定した。 １９３０年代、世界恐慌下のアメリカ中西部で銀行強盗や殺人を繰り返した実在の人物、クライド・バロウとボニー・パーカー。社会からはみ出した彼らの無軌道な生き様は、後のハリウッド映画に多大な影響を与えたアメリカン・ニューシネマの第１号として、今も語り継がれる名作『Bonnie and