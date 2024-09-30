堀江貴文氏が、自身のYouTubeチャンネルで「みずほFGが楽天カードに出資する件について解説します」と題し、詳細に解説を行った。堀江氏は、楽天グループが楽天カードの過半数以上を維持しながら、みずほファイナンシャルグループ（FG）が一定の株式を買い取るという取り引きについて説明。「最大で49対51の株式比率になるのではないか」と見解を述べた。また、楽天グループが金融各社の株式を市場に放出していく方針について触れ