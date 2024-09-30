卓球Tリーグの日本生命は30日、パリ五輪の女子団体で銀、同シングルスで銅メダルへと早田ひな（北九州市出身）を導いた石田大輔コーチ（同市出身）が専属コーチを退任すると発表した。同社に入社する前を含めて約10年。二人三脚で歩んで、集大成と位置づけていたパリ五輪でメダルを獲得したことも踏まえ、一定の区切りをつけた形だ。悲願の金メダルを目指す次回の2028年のロサンゼルス五輪に向け、早田は新たな道へと踏み出す。