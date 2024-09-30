◆ソフトバンク―オリックス（30日、みずほペイペイドーム）パリ・パラリンピック柔道男子73キロ級（弱視）で金メダルを獲得した瀬戸勇次郎（24）＝九星飲料工業、福岡県糸島市出身＝がセレモニアルピッチに登場した。柔道着姿で登場。今宮健太選手から花束を贈られ、金メダルを祝福された。そして裸足でマウンドに上がると捕手の今宮にノーバウンドのストライク。見事な投球で大観衆を沸かせた。大のソフトバンクファンで