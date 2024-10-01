バレーボールの新リーグ、大同生命ＳＶリーグの開幕記者会見が３０日、東京都内で行われた。昨季Ｖリーグ１部（Ｖ１）男子を制したサントリーに新加入した高橋藍は「ＳＶリーグを盛り上げられるように頑張る」と意気込んだ。昨季までは日体大に在学しながらイタリアでプレー。国内リーグのチームに所属するのは初で、「自分のために、新しい経験を得たい」と語った。１０月１１日に東京体育館で行われる開幕戦は、昨季Ｖ１決