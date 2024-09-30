現学長と副学長の一騎打ちとなっている静岡大学の次期学長選考をめぐる動きです。2024年9月30日、候補者による抱負などの発表会が行われ浜松医科大学との統合・再編問題への考えを訴えました。 【写真を見る】統合再編問題で揺れる静岡大学 次期学長候補がそれぞれの抱負を発表=静岡大・次期学長選 ＜社会部 大西晴季記者＞ 「現在、こちら静岡キャンパス内の会議室では、候補者2人が抱負などを語っています。教職員からの質問