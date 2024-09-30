鈴木静岡県知事は、副知事に浜松市の財政部長を務めた元総務官僚の平木省氏を起用する人事案を議会に提出する意向でしたが、一転、見送ることを決めました。県議会との情報共有にずれが生じ議員の一部が反発したためです。 【写真を見る】「慎重な取り扱いが必要 しっかり説明する必要あった」鈴木静岡県知事 副知事人事案を議会上程見送り 議員の一部が反発=静岡県 ＜鈴木康友 静岡県知事＞ 「今回の人事案件に一定の影響が出