28日に発生した非常に強い大型の台風18号は、来週7日以降に九州北部へ接近するおそれがあります。 非常に強い大型の台風18号は、現在、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を暴風域を伴いながら、ゆっくりとした速さで西北西に進んでいます。 来月3日頃には沖縄・先島諸島に、そして7日以降九州北部に接近する見込みです。 予報円の「東寄り」を進んだ場合、県内にも影響が出る見込みです。 台風が近づく前でも